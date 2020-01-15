Североуральск, Свердловская область, , 13:42 — REGNUM В Североуральске суд привлёк к ответственности управляющую компанию, в доме которой обрушился козырёк подъезда на 15-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятию назначен штраф в размере 280 тыс. рублей за нарушение лицензионной деятельности по управлению многоквартирными домами. Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела (по ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждённого по факту получения травм несовершеннолетним.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 2 октября 2019 года в доме № 29 по улице Октябрьской Североуральска. В результате обрушения козырька подъезда, 15-летний школьник получил перелом (со смещением) ноги.

Читайте также: В Североуральске на 15-летнего школьника упал козырёк у подъезда дома

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале СКР проводит проверку по факту травмирования школьника