Тольятти, Самарская область, 15 января 2020, 13:34 — REGNUM Сигнал о заминировании супермаркета в Тольятти поступил оперативным службам города. Об этом сообщает ГТРК «Самара» ссылаясь на очевидцев произошедшего.
По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового заведения, расположенного на бульваре 50 лет Октября.
На месте работают сотрудники спецслужб, которые оцепили территорию.
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