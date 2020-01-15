Яунде, , 13:32 — REGNUM Ученик средней школы в Камеруне подозревается в убийстве своей учительницы по математике. Об этом передает BBC Pidgin.

По версии следствия, ученик средней школы Нколбиссона в столице Камеруна, Яунде, напал на учительницу, которая скончалась после того, как ее доставили в больницу.

По словам одноклассников подозреваемого, напряженность в отношениях между школьником и учительницей была заметна еще в понедельник, 13 января. Когда во вторник, 14 января, ученик пришел в класс, он ударил учительницу, что повлекло за собой ее смерть, рассказывают очевидцы. Впоследствии школьник был арестован полицией.

Учительница начала работать в этой школе два месяца назад. Один школьник сказал корреспонденту, что приход новой учительницы начинал «оказывать положительное влияние на их обучение».

Министр среднего образования Камеруна Налова Лёнга прервала поездку в Дуалу, чтобы посетить школу, где произошла трагедия.