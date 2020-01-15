Тюмень, , 13:27 — REGNUM В Тюменской области организована доследственная проверка двух дорожно-транспортных происшествий с общественным транспортом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Так, 15 января 2020 года на улице Профсоюзной города Тюмени маршрутное такси врезалось в столб, есть пострадавшие, а также в Тобольском районе автокран столкнулся с рейсовым автобусом Тюмень-Тобольск на 174-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Следователи СК России проведут проверку в части касающейся качества оказания услуг перевозчиками. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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