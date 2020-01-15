Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону за попытку перевезти незадекларированную валюту задержана гражданка Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Женщина пыталась вывезти 20,6 тыс. долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро. Однако таможенную декларацию пассажирка рейса Ростов-на-Дону — Стамбул не подала.

«Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу Центробанка России) за вычетом разрешённой к вывозу без декларирования превысила 670 тыс. рублей. По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств», — уточнили в ведомстве.

Также за нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».