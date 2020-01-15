Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Чувашии 15 января погоду будет определять североатлантический циклон, который принёс ухудшение погоды. В ночь с 15 на 16 января ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

16 января регион окажется в тёплой воздушной массе, в результате температура повысится до «плюсовых» значений: так, в Чебоксарах ожидается 0…+2 градусов тепла. Синоптик-любитель не исключает установление нового температурного рекорда: по его словам, в настоящее время самое высокое значение температуры 16 января зарегистрировано в 2002 году, составив +1,3 градуса.

В ночь с 16 на 17 января через Чувашию пройдет холодный фронт с осадками в виде дождя и мокрого снега. За два дня может выпасть до 6 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Днем 17 января ветер утихнет, а осадки постепенно прекратятся.

18−19 января температура воздуха понизится до — 5 градусов мороза, но при этом также будет выше климатической нормы.

«Это значит, что «крещенских морозов» в этом году не будет. Вместо них ожидаются менее известные «татьянинские морозы», — говорит Владимир Михайлов.

По предварительным данным, зимние морозы нагрянут 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января и в ночь с 16 на 17 января на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

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