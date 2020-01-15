Уфа, , 13:12 — REGNUM Главу крестьянско-фермерского хозяйства и её супруга обвиняют в Башкирии в незаконной рубке лесных насаждений на сумму более семи миллионов рублей. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в начале прошлого года обвиняемые наняли двух лесорубов для вырубки насаждений на предоставленной им делянке в Ишлинском лесничестве.

Лесорубы превысили разрешенные объемы вырубки, поскольку были введены в заблуждение обвиняемыми. Всего было дополнительно вырублено порядка 500 кубометров сосны.

Отмечается, что своими неправомерными действиями злоумышленники нанесли ущерб лесному фонду в размере более семи миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры потребовали через суд взыскать с обвиняемых сумму причиненного ущерба.

Сообщается, что свою вину супруги не признали. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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