Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Екатеринбурге 60-летняя женщина заявила о том, что стала жертвой мошенничества со стороны преподавателей специализированных курсов по финансовой грамотности. Как сообщает информационный портал Е1, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.

По словам женщины, её пригласили на обучения и предложили играть на бирже, заверив, что вложения окупятся в течении двух месяцев. Для этого ей велели оформить кредиты в банках. В итоге женщина и её мать оформили займы на общую сумму 800 тыс. рублей.

Однако вскоре ей заявили, что вложенные денежные средства сгорели, и вернуть их невозможно. В итоге у пострадавших женщин остались крупные долги перед банками.

Отметим, что заявительница утверждает, что от подобных действий пострадал ещё один человек. Но он не стал писать заявление в полицию, так как считает виноватым в случившемся только себя.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года в Свердловской области задержали мошенниц, которые похитили у пенсионерки почти один миллион рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге мошенники похитили у пенсионерки около миллиона рублей