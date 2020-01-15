Краснодар, 15 января 2020, 12:54 — REGNUM Два вагона поезда, перевозившего спецгруз, сошли с рельсов на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае 15 января, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР. Какой именно груз, не уточняется
Начата доследственная проверка по данному факту. На месте работают следователи для установления обстоятельств ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственных органах.