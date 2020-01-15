Краснодар, , 12:54 — REGNUM Два вагона поезда, перевозившего спецгруз, сошли с рельсов на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае 15 января, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР. Какой именно груз, не уточняется

«По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет», — уточнили в ЮСУТ СК РФ.

Начата доследственная проверка по данному факту. На месте работают следователи для установления обстоятельств ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственных органах.