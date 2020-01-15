Тбилиси, , 12:45 — REGNUM В МВД Грузии подтвердили, что было совершено нападение на депутата грузинского парламента Анри Оханашвили в поселке Бакуриани. Об этом 15 января сообщает телеканал «Рустави 2».

Как рассказали в ведомстве журналистам, по данному обстоятельству возбуждено уголовное дело по статье 153 (угрозы) Уголовного кодекса Грузии. Имеется и задержанный. Ему предъявляется совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 (Неповиновение полиции).

Напомним, ранее сообщалось, что нападение на Оханашвили произошло в одном из ресторанов на горнолыжном курорте. Некто подошел к столику, где сидел депутат с семьей, и начал угрожать народному избраннику. По сведениям канала «Рустави 2», дело не закончилось угрозами и дошло до рукоприкладства.