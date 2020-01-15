Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии пропавшая неделю назад школьницы найдена мёртвой. Об этом сообщают поисковый отряд «Лиза Алерт» и «АнтиДилер Чувашия».

14-летняя девочка ушла из дома в Чебоксарах 8 января 2020 года и не вернулась. Вечером 14 января на странице поискового отряда в соцсетях появилась информация о том, что ребёнок найден — школьника погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Чувашии пропали две 13-летние школьницы, которых нашли на вокзале в Казани. В ходе разбирательств выяснилось, что подружки прогуляли школы, решив «посмотреть достопримечательности» в Казани, куда отправились на электричке. И опоздали на последнюю электричку, решив переночевать на вокзале татарской столицы.

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