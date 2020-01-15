* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:41 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали высокопоставленного боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 15 января сообщает Kurdistan24.

Спецоперация прошла к югу от города Мосул, в районе Тал Абата. Подробности спецоперации пока не сообщаются.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают вести активную террористическую деятельность на территории Ирака, несмотря на победные реляции правительства страны, которые были озвучены еще в декабре 2018 года.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.