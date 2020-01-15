Краснодар, 15 января 2020, 12:32 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения возбуждено в отношении заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району Краснодарского края — начальника следственного отдела, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
По версии следствия, сотрудница полиции, зная о расследовании подчинённым уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в краже чужого имущества в особо крупном размере, предложила обвиняемому за взятку в 800 тыс. рублей переквалифицировать дело на более мягкую статью, а затем и закрыть дело. Мужчина сообщил правоохранителям об этом требовании.
13 декабря 2019 года следователь получил от мужчины 800 тыс. рублей, после чего подозреваемая была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.