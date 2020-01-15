Краснодар, , 12:32 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения возбуждено в отношении заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району Краснодарского края — начальника следственного отдела, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, сотрудница полиции, зная о расследовании подчинённым уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в краже чужого имущества в особо крупном размере, предложила обвиняемому за взятку в 800 тыс. рублей переквалифицировать дело на более мягкую статью, а затем и закрыть дело. Мужчина сообщил правоохранителям об этом требовании.

«Подозреваемая дала указание подчиненной переквалифицировать действия мужчины и прекратить уголовное дело. 12 декабря 2019 года следователь выполнила указания руководителя о прекращении уголовного дела. После этого фигурантка, опасаясь быть изобличенной в совершении преступления обратилась к еще одному подчиненному, не осведомленному о ее намерениях, с просьбой встретиться с мужчиной и получить от него «документы», — сообщили в СКР.

13 декабря 2019 года следователь получил от мужчины 800 тыс. рублей, после чего подозреваемая была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.