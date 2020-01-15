Чебоксары, , 12:26 — REGNUM Чувашские полицейские совместно с коллегами из Татарии разыскали двух пропавших 13-летних школьниц из Тюрлемы. Как выяснилось, подростки, не поставив в известность родителей, решили «посмотреть Казань», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Информация о том, что пропали два подростка, поступила вечером 15 января в полицию Козловского района. Подружки не вернулись из школы, хотя ранее, со слов родителей, из дома они не уходили. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что дети находятся в Казани, где к поискам подключились татарские правоохранители.

«Девочки были обнаружены сотрудниками линейного отдела совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» спящими на железнодорожном вокзале города Казань», — говорят в МВД по Чувашии.

В ходе разбирательств выяснилось, что школьницы прогуляли уроки и с утра на электричке отправились в Казань, чтобы «посмотреть достопримечательности». Но так увлеклись прогулками, что опоздали на последнюю электричку. Сотовый телефон, который был у одной из них, разрядился.

Школьницы будут поставлены на профилактический учет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в Чувашии за последнее время это не первый резонансный случай с исчезновением детей. 18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 26 апреля девочка сама вернулась домой. В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы. В июне 2017 года в Цивильске была убита 11-летняя школьница, которая возвращалась домой через гаражный комплекс.