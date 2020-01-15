Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Нападение на депутата парламента Грузии Анри Оханашвили произошло в одном их ресторанов на горнолыжном курорте. Об этом 14 января сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, инцидент произошёл в курортном поселке Бакуриани. Народный избранник находился в ресторане с семьей. Сообщается, что некий посетитель ресторана сначала оскорбил Оханашвили, а потом дело дошло до рукоприкладства.

Других подробностей на телеканале не приводится.

Оханашвили состоит во фракции партии «Грузинская мечта». Он является председателем комитета по юридическим вопросам.