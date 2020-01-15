Калуга, , 19:44 — REGNUM На предприятиях Калужской области в четвертом квартале 2019 года произошло пять несчастных случаев, два — со смертельным исходом. Об этом 15 января сообщает корреспонденту ИА REGNUM по информации Государственной инспекции труда Калужской области.

Один из погибших был работником строительной компании ООО «Строй-Вест». 12 ноября 2019 года мужчина на стройке сорвался с большой высоты. Второй несчастный случай со смертельным исходом произошел во время аварии 18 октября прошлого года в калужской войсковой части 15 506.

Ещё два человека упали с большой высоты, но остались живы. Несчастный случай произошел 1 ноября 2019 года в ООО «КСАмет». В октябре минувшего года были серьёзно травмированы работники на Людиновском тепловозостроительном заводе и ООО «Рециклен».

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