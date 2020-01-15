Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии 16−17 января прогнозируется резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике.

По данным спасателей, 16 января и в ночь с 16 на 17 января на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. В ведомстве предупреждают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

По прогнозам, 15 января в Чувашии будет облачно с прояснения, температура воздуха составит −1…+4 градусов. 16 января облачность сохранится, при этом возможны дожди. 17 января осадки не ожидаются. Температура воздуха в эти дни может составить −1…+4 градусов.

В условиях ухудшение погодных условий и усиления ветра спасатели призывают жителей держаться в стороне от опор ЛЭП, слабоукреплённых указателей, рекламных баннеров и строительной техники. Кроме того, также опасно парковать транспортные средства возле таких конструкций.