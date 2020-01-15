Не менее семи человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с автокраном на участке федеральной трассы, проходящем по территории Тобольского района Тюменской области, сообщается в уточнённых данных управления ГИБДД РФ по Тюменской области.

В автобусе было 19 пассажиров. Пострадавших доставили для оказания помощи в больницы Тобольска и поселка Байкалово.

По предварительной версии, выехавший на полосу встречного движения для обгона автокран, задел своей стрелой автобус, после чего последний вылетел в кювет.