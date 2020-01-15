На автокране осталась обшивка автобуса №555
Не менее семи человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с автокраном на участке федеральной трассы, проходящем по территории Тобольского района Тюменской области, сообщается в уточнённых данных управления ГИБДД РФ по Тюменской области.
В автобусе было 19 пассажиров. Пострадавших доставили для оказания помощи в больницы Тобольска и поселка Байкалово.
По предварительной версии, выехавший на полосу встречного движения для обгона автокран, задел своей стрелой автобус, после чего последний вылетел в кювет.
По данным регионального департамента здравоохранения, после столкновения автобуса с автокраном одна женщина находится в больнице Тобольска в реанимации. Ещё четыре человека получили лёгкие травмы.
В Тюменской области 15 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском рейсовый автобус № 555 попал в аварию с автокраном. Пострадали пять пассажиров автобуса, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Предварительно установлено, что около 9:00 утра по местному времени (7:00 мск) автокран при обгоне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск выехал на встречную полосу, стрелой столкнув пассажирский автобус в кювет.
Подробности: Под Тобольском автокран стрелой сбил рейсовый автобус — есть пострадавшие