Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области за минувшие сутки инспекторы дорожной полиции выявили более 400 нарушений правил дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Из них в отношении 60 водителей составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стартовала профилактическая акция «Безопасная дорога». В ходе рейдовых мероприятий сотрудники дорожной полиции обратят повышенное внимание на соблюдение правил при перевозке детей. Также будет усилено патрулирование возле школ и детских садов.

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