Бейрут, , 11:53 — REGNUM В результате акций протеста в Ливане, переросших в столкновения с полицией, пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом 15 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, манифестанты у здания центрального банка страны в столице государства, городе Бейрут принялись закидывать камнями полицейских, силовики в ответ применили слезоточивый газ, арестовав нескольких правонарушителей.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Причиной недовольства граждан стал затянувшийся финансовый кризис. Внешний долг страны превысил $86 млрд в первом квартале 2019 года.

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