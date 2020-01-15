Барабинск, Новосибирская область, , 11:48 — REGNUM В Новосибирской области сегодня утром, 15 января, после тушения пожара в жилом доме на ул. Школьная в Барабинске были обнаружены тела шестилетней девочки и её 33-летнего отца. По данному факту начата уголовно-процессуальную проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

«Следователем назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства смерти ребёнка и отца.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.