Луганск, , 11:51 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 15 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что боевики 59 бригады ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм в направлении населённого пункта Нижнее Лозовое. Позже подразделения 72 бригады ВСУ выпустили десять мин по населённому пункту Голубовское.

Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрелов территории ЛНР погиб один военнослужащий Народной милиции.

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