Анкара, 15 января 2020, 11:39 — REGNUM Правоохранительные органы Турции уничтожили 11 укрытий, используемых повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 15 января сообщает Anadolu Ajansi.
Указанная спецоперация прошла в провинции Битлис на востоке страны, в рамках очередной кампании по искоренению влияния курдских повстанцев в регионе.
Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.
Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.
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