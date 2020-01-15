Тобольский район, Тюменская область, , 11:33 — REGNUM В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском рейсовый автобус №555 попал в аварию с автокраном. Пострадали пять пассажиров автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Предварительно установлено, что около 9:00 утра по местному времени (7:00 мск) 15 января автокран при обгоне на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус, столкнув пассажирский транспорт в кювет.

По данным регионального департамента здравоохранения, одна женщина находится в больнице Тобольска в реанимации. Ещё четыре человека получили лёгкие травмы.

Напомним, сегодня, 15 января, случилось ещё одно ДТП в Тюмени с участием пассажирского транспорта. Маршрутка врезалась в столб на улице Профсоюзной в районе Загородного сада. Пострадали семь человек.

В Югре утром 15 января на 96-м км автодороги Сургут — Нижневартовск пассажирский автобус столкнулся с самосвалом. Пострадали три человека.

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