Омск, 15 января 2020, 11:20 — REGNUM Омский фотограф, обвиняемый в развращении несовершеннолетних, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в следственном управлении СКР по Омской области.
Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, уточнили в ведомстве.
По данным следствия, 35-летний педагог дополнительного образования обучал несовершеннолетних искусству фотографирования в городской станции юннатов.
«Он неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которых обучал и фотографировал», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фотографу грозит до 12 лет лишения свободы.
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