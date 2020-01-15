Омск, , 11:20 — REGNUM Омский фотограф, обвиняемый в развращении несовершеннолетних, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 35-летний педагог дополнительного образования обучал несовершеннолетних искусству фотографирования в городской станции юннатов.

«Он неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которых обучал и фотографировал», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фотографу грозит до 12 лет лишения свободы.

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