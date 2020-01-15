Дмитров , Московская область, , 11:41 — REGNUM На стройке в Дмитровском горокруге Подмосковья задержали восемь нелегальных мигрантов одной из стран Латинской Америки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Приезжих задержали на территории строящегося стройкомплекса во Внуковском микрорайоне Дмитровского горокруга в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал». По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». На каждого мигранта наложили штраф в размере 5 тыс. рублей, после уплаты приезжих выдворят за пределы страны.

«…В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 «Организация незаконной миграции» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отметила Татьяна Петрова.