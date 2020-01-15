Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Свердловской области родителям, чьи дети пострадали от вспышки инфекции норовируса в санатории «Талый Ключ» летом 2019 года, предлагают присоединиться к коллективному иску к оздоровительному учреждению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Заявление в суд предусматривает уменьшение цены за оказанную услугу и возмещения понесённых расходов по устранению недостатков представленной услуги.

В управлении пояснили, что из-за вспышки кишечной инфекции, смена в летнем лагере завершилась на 11 дней раньше, в результате чего дети и их родители понесли моральный и материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в детском санатории «Талый Ключ» произошёл в августе 2019 года. Тогда в оздоровительном учреждении произошла вспышка норовируса. В результате смена лагеря завершилась досрочно — 20 августа (путёвки действовали до 31 августа).

По факту вспышки кишечной инфекции была проведена проверка, по итогам которой был выявлен источник заражения и составлены административные протоколы.

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