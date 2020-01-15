Ханты-Мансийск, , 11:10 — REGNUM В Югре по итогам 2019 года уровень преступности — наименьший среди регионов Уральского федерального округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе УМВД России по ХМАО.

Всего за 2019 год в Югре совершено 1 244,1 преступления на 100 тыс. населения, в УФО данный показатель составляет 1 589,5, в России — 1 379,2 на 100 тыс. Раскрываемость преступлений составила 92,4% от общего числа.

Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 2,7% и составило 20 699. На 17,5% сократилось в регионе число потерпевших, которым был причинён тяжкий вред здоровью. На 13,9% стало меньше погибших от преступных деяний граждан — 142 человека. На 29,6% снизилось, по сравнению с 2018 годом, число изнасилований — 19 случаев.

На 18% идёт снижение грабежей и поджогов имущества. Подростковая преступность упала на 28,7%.

Рост на 47% показывают дистанционные мошенничества и кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан — 3 539 пострадавших.