Владивосток, , 11:05 — REGNUM Во Владивостоке сотрудники полиции выявили героев известного видеоролика, на котором молодой сноубордист катается за машиной по Русскому мосту и улице Алеутской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Приморью.

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Сотрудники полиции установили нарушителя по видеозаписи, размещённой в социальных сетях и привлекли к административной ответственности. Установлено, что во время снегопада двое братьев, 1988 и 1993 года рождения, катались на сноуборде. Старший брат, водитель автомашины, привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Младший брат, который катался на сноуборде по дорогам общего пользования, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом».

Как сообщало ИА REGNUM, во время снегопада дороги Владивостока были скованы огромными пробками — движение было затруднено по всем направлениям.