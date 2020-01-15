Исламабад, , 10:56 — REGNUM Число жертв схода лавин в пакистанском Кашмире достигло 64 человек, об этом 15 января сообщает Geo TV.

По данным Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями, всего было повреждено 22 магазина и свыше 100 жилых домов.

Напомним, за последнее время в результате экстремальных погодных условий в Пакистане и соседнем Афганистане погибли по меньшей мере 130 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв схода лавин в Пакистане достигло 57 человек