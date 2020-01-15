Турочакский район, Алтай, , 10:51 — REGNUM В Турочакском районе Алтая задержан 41-летний местный житель, которого подозревают в покушении на убийство собственной несовершеннолетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Вечером 12 января пьяный мужчина с ружьём направился к своей супруге, ранее ушедшей от него с детьми и подавшей документы на развод. Женщина была у своих родителей. Увидев мужа, она заперлась в доме.

«Злоумышленник, понимая, что в доме находятся малолетние дети, в том числе его 13-летняя дочь, умышленно произвел один выстрел из находящегося при себе гладкоствольного охотничьего ружья во входную дверь квартиры, в результате чего причинил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа стоявшей за дверью малолетней девочки», — отметили в СКР.

Позже он ещё два раза выстрелил по окнам веранды и дома, после чего ушёл. Девочка с огнестрельным ранением была доставлена в районную больницу, где ей оказали помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом». Подозреваемый был пойман по горячим следам. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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