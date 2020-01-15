Кейптаун, , 10:50 — REGNUM Нападение группы львиц на жирафа сняли на видео посетители национального парка Крюгера в ЮАР. Видеозапись опубликована на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео указал, что жирафа окружили восемь львиц. Они использовали определённую стратегию: по очереди подходили к жирафу по очереди, а затем отдыхали.

«Львы по очереди преследовали, пугали и изматывали жирафа в течение нескольких минут», — говорится в описании видео.

Жираф отгонял хищниц копытами, а не старались не рисковать, избегая травм. Увидеть, чем закончилась эта схватка, туристы не смогли. Они предположили, что усталый жираф всё же мог погибнуть с наступлением ночи, так как темнота даёт хищникам преимущество.

Напомним, национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. В нём обитают львы, слоны, буйволы, леопарды, носороги и другие животные.

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