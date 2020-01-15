Воронеж, , 10:41 — REGNUM СК начал доследственную проверку по факту получения травм десятимесячной девочкой, которую пьяная мать, жительница Воронежа, бросила на ступеньки поезда Симферополь — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская 15 января.

«По факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки», — пояснила Мануковская.

Она также добавила, что воронежские следователи дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района города Воронежа — выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности, в том числе и по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, снятое в поезде Симферополь — Москва. Видно, как фактически голая нетрезвая женщина выносит маленького ребёнка в коридор, а затем бросает его на ступени второго этажа поезда. Малыша тут же подхватывает маленькая девочка, которая передаёт ребёнка мужчине. Позже семью — пьяных мужчину и женщину, а также их семилетнюю и десятимесячную дочерей — с поезда снимут сотрудники полиции в Новороссийске. Маленького ребёнка отправили в больницу, старшего — в реабилитационный центр. С родителями провели беседу и оштрафовали.

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