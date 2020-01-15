Южно-Сахалинск, , 10:46 — REGNUM Трое граждан Китая без дипломов врачей открыли на Сахалине стоматологическую клинику и принимали пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Сахалинской области.

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Стоматологи — нелегалы арендовали помещение в частном доме. В одной комнате они оборудовали кабинет стоматологии, в другой жили сами. «Главный стоматолог», который принимал пациентов, практически не говорит и не понимает по-русски, ему помогали его партнёры. Они же искали клиентов.

Как выяснили сотрудники миграционной службы, китайцы въехали на Сахалин по коммерческой визе. У них не было права заниматься врачебной деятельностью, у них не было дипломов врачей, «стоматолог» вообще был самоучкой, никогда не имевшим никакого отношения к медицине. В кабинете царила антисанитария, инструменты не стерилизовались, использованные расходные материалы не утилизировались. Деятельность нелегальной стоматологии пресечена, гражданами КНР занимаются правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинскую пенсионерку оставили без зубов в китайской клинике. Женщину, которая хотела вставить несколько зубов, усыпили и удалили все зубы, а потом пытались заставить оплатить полное протезирование. Взыскать деньги пока не помогло даже вмешательство МИД РФ. Власти Китая не нашли в официальном реестре клиники, в которую обращалась женщина. При этом рекламу клиники она увидела на одном из федеральных телеканалов.