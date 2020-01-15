Ханты-Мансийск, , 10:37 — REGNUM В Югре за 2019 год по вине начинающих водителей произошло 110 дорожно-транспортных происшествий. Это на 3,5% менее прошлогоднего показателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО.

Остаётся актуальной проблема травматизма в авариях с участием водителей-новичков. Отмечается, что в 110 ДТП погибли 15 человек и 160 получили травмы.

Причинами автоаварий с участием начинающих водителей являются неправильная оценка опасности и сложности того или иного маневра, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по ХМАО.