Томск, , 10:37 — REGNUM Автобус, в котором находилось девять пассажиров, съехал в кювет, где опрокинулся на бок на трассе под Томском. Об этом 15 января сообщает региональное УМВД.

«Около 11:0 (7:10 мск) на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый произошло происшествие с участием маршрутного автобуса», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что, по предварительным данным, причиной происшествия стало то, что мужчина-водитель 1960 года рождения не смог справиться с управлением и из-за этого автобус съехал с проезжей части.

Кроме этого, на опубликованной УМВД фотографии видно, что съехавший в кювет автобус лежит на левой боковой части. Всего в автобусе с водителем находилось десять человек, сведений о пострадавших в полицию не поступало.

В настоящее время проводится работа по выяснению причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее семи человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с автокраном на участке федеральной трассы, проходящем по территории Тобольского района Тюменской области.