Тегеран, , 10:34 — REGNUM Власти Ирана задержал автора видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлён момент ракетного удара по самолету «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, будет проведено расследование, результаты которого позже будут представлены общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединенных Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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