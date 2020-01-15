Владивосток, , 10:42 — REGNUM В результате проводимых в течение 2019 года мероприятий, из незаконного оборота правоохранителями Приморья изъято свыше 24 тонн спиртсодержащих жидкостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

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В течение года был выявлен 61 факт нарушения уголовного законодательства при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, было возбуждено 12 уголовных дел по статье 171.3 УК РФ и 49 уголовных дел по статье 171.4 УК РФ.

Стоимость изъятой продукции оценивается в 6,4 млн рублей. Вся изъятая продукция была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, почти тонну нелегального спирта изъяли полицейские у жительницы Тувы.