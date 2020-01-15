Волгоград, , 10:31 — REGNUM Тела двух мужчин подняли из озера Туба в Калачевском районе Волгоградской области. По факту гибели рыбаков организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

О пропаже мужчин ночью 14 января заявила жительница Волгограда. Она рассказала, что её 56-летний супруг и 73-летний родственник пропали, отправившись на рыбалку, их телефоны отключены. На берегу озера Туба полицейские обнаружили автомобиль мужчин, спустя некоторое время водолазы достали со дня озера тела погибших.

По предварительным данным их смерть носит некриминальный характер, и, вероятнее всего, наступила в результате утопления. Следователи проверяют обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.