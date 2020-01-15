Минусинский район, Красноярский край, , 10:21 — REGNUM Среди пострадавших от отравления угарным газом в Минусинском районе Красноярского края — дети.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, проводится проверка по факту отравления детей угарным газом.

Сообщение об отравлении угарным газом семерых человек поступило в следственный отдел утром 15 января. Это произошло в частном доме в посёлке Городок Минусинского района.

По предварительным данным, утром мать пятерых несовершеннолетних детей и 20-летнего сына проснулась от запаха угарного газа. В доме имеется печное отопление. В качестве возможной причины утечки угарного газа называется неплотно закрытая заслонка печи.

Пострадали пять детей и их мать. Они доставлены в Минусинскую больницу. Старший сын от госпитализации отказался.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее красноярские массмедиа сообщали о восьмерых пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевого минздрава, «тяжёлых» пациентов среди пострадавших нет.

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