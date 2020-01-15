Владивосток, , 10:40 — REGNUM С начала года в Приморье ежедневно проводятся рейды ГИБДД, в ходе которых проверяется осуществляющий свою деятельность пассажирский транспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД Приморья.

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С начала года были привлечены к ответственности 66 водителей автобусов и 143 водителя такси. За первые две недели нового года в Приморье привлечено к административной ответственности 209 водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

«Большое внимание уделяем техническому состоянию транспорта: проверяется исправность рулевого управления, тормозной системы, наличие ремней безопасности и их использование, соблюдение пассажировместимости», — рассказали в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГИБДД Приморья рассказали кому будут уделять больше внимания при проведении рейдов.