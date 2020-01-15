Ташкент, , 10:13 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате массового ДТП в центре Ташкента с участием пяти автомобилей, сообщили 15 января в пресс-службе Главного управления внутренних дел города.

Отмечается, что ДТП произошло 14 января в 22 часа 50 минут (20:50 мск). Водитель автомобиля марки Cobalt допустил столкновение с четырьмя легковушками, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января на трассе Карши — Самарканд в Узбекистане из-за гололеда и тумана произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей. В результате аварии легкие травмы получили четыре человека.

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