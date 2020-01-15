Благовещенск, , 10:14 — REGNUM В Тамбовском районе Приамурья суд вынес решение в отношении двух жителей Благовещенска, обвиняемых в браконьерстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Амурской области.

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Мужчин признали виновными в незаконной охоте в Муравьёвском заказнике, где они в декабре 2018 года, не имея соответствующих разрешений, произвели отстрел 8 особей сибирской косули. Причиненный ущерб суд оценил в более чем 1,8 млн рублей и назначил им наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. Причинённый вред с правонарушителей был взыскан в солидарном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в Татарии после убийства шести животных.