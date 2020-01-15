Улан-Удэ, , 10:06 — REGNUM В минувшем, 2019 году в Бурятии зарегистрировано чуть более 22,1 тыс. преступлений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, это на 5,9% меньше, чем в 2018 году.

«Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-10,4%), грабежей (-18%), краж (-6,1%), вымогательств (-23,5%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-6,2%)», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако при этом растёт число мошенников. Так, количество мошенничеств выросло сразу на 20,2% по сравнению с результатами 2018 года.

Напомним, в республике в прошлом году зарегистрировали даже новый вид мошенничества. Как сообщило ИА REGNUM, злоумышленники начали рассылать письма с просьбой о поддержке в реализации «общественно значимых программ» от имени главы республики.

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