Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 22 единицы боеприпасов, сообщили 15 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики выпустили три мины калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Александровка, Старомихайловка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее зафиксированы восемь обстрелов территории ДНР. Украинские силовики выпустили в общей сложности 71 единицу боеприпасов.

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