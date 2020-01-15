Самара, , 10:13 — REGNUM 379 единиц некурительных никотинсодержащих изделий изъяли из оборота в Уфе по сообщению местной жительницы. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на «горячую линию» в управление республиканского Роспотребнадзора поступило сообщение о том, что в торговой точке по проспекту Октября, дом 9 торгуют некурительными никотинсодержащими изделиями.

При проверке данной информации у предпринимателя было обнаружено 16 партий таких изделий в количестве 379 единиц. Продукция была изъята из оборота.

Отмечается, что всего в Уфе было проведено 907 внеплановых проверок и 188 совместных мероприятий с МВД РФ по Башкирии. Всего было изъято и арестовано 40 партий некурительных никотинсодержащих изделий в количестве 1154 единицы, при этом было уничтожено 14 партий в количестве 26 штук.

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