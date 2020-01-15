Тобольск, Тюменская область, , 10:03 — REGNUM Не менее семи человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с автокраном на участке федеральной трассы, проходящем по территории Тобольского района Тюменской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Тюменской области.

«Рейсовый автобус Тюмень — Тобольск маршрут № 555 и автокран столкнулись сегодня утром на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что всего в автобусе было 19 пассажиров и семь человек из их числа получили повреждения различной степени тяжести, после чего их доставили для оказания помощи в больницы Тобольска и поселка Байкалово.

Кроме этого, сообщается, что, по предварительной версии, выехавший на полосу встречного движения для обгона автокран, задел своей стрелой автобус, после чего последний вылетел в кювет. Обстоятельства произошедшего выясняются, движение по трассе не ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югре утром 15 января на 96 км автодороги Сургут-Нижневартовск пассажирский автобус столкнулся с самосвалом.