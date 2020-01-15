Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Несколько районных судов Петербурга с раннего утра среды, 15 января, вновь получили сообщения о «минировании», злоумышленники взяли паузу в рассылке лишь на день. Об этом сообщает объединена пресс-служба судов города на Неве.

Начиная с 07:40 один за другим в районные суды Петербурга стали приходить письма с угрозами, из-за чего из десяти учреждений были эвакуированы сотрудники и посетители.

«Нам вчера писем о заминировании не приходило. Сегодня, к сожалению, это не так», — отметили в пресс-службе.

Таким образом ждут проверок: Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Сесторецкий, Ленинский, Колпинский и Красногвардейский районные суды.