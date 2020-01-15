Сургут, Югра, , 09:55 — REGNUM В Югре утром 15 января на 96 км автодороги Сургут-Нижневартовск пассажирский автобус столкнулся с самосвалом. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий, въехал в борт грузовика. Пострадали водитель и два пассажира автобуса. все они госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в Тюмени маршрутка врезалась в столб на улице Профсоюзной. Пострадали семь человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени маршрутка влетела в столб — пострадали семь человек