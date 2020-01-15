Брянск, , 09:57 — REGNUM Здание мебельной фабрики загорелось ночью 15 января в городе Дятьково Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Для ликвидации пожара на место происшествия было отправлено пять пожарных расчётов и семь автоцистерн.

Сообщение о возгорании поступило дежурной смене в 04:07. Здание мебельной фабрики горело по всей площади. Спасателям потребовало два часа, чтобы локализовать пожар, окончательно ликвидировали его в 08:06. На тушение было подано пять 5 ручных пожарных стволов, также работали два звена газодымозащитной службы

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.